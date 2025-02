Mobilità aerea, in forte ascesa il mercato italiano dei droni

Nel 2024, il mercato professionale (B2b e B2g) dei droni in Italia raggiunge i 160 milioni di euro, evidenziando una crescita del 10 per cento rispetto al 2023. E la dinamica positiva del settore trova conferma nelle prime proiezioni 2025, che indicano una crescita importante anche per quest’anno, mentre l’80 per cento degli addetti ai lavori prevede un’espansione significativa nei prossimi 3. E’ quanto emerge dai risultati della ricerca dell’Osservatorio droni e mobilità aerea avanzata del politecnico di Milano, presentata ieri durante il convegno “Droni e Mobilità Aerea Avanzata: dalle sperimentazioni all’operatività”. Uno degli oltre 50 differenti filoni di ricerca degli Osservatori Digital innovation della Polimi school of management (www.osservatori.net) che affrontano tutti i temi chiave dell’innovazione digitale nelle imprese e nella pubblica amministrazione. Il mercato italiano è quasi totalmente (96 per cento) costituto da attività di Aerial operations, quelle di droni di piccola e media taglia nei settori tradizionali, come le ispezioni di linee elettriche o il monitoraggio del territorio. Il restante 4 per cento è dedicato a servizi di Innovative air mobility & delivery (iam&d) per la consegna di merci o il trasporto passeggeri in area urbana ed extra-urbana, in lieve crescita rispetto al 2023 (3 milioni di euro in più). Prosegue il consolidamento del numero di imprese: nel 2024 sono scese a 657 (erano 664 nel 2023, 706 nel 2022). Mediamente, ogni anno il 5 per cento cessa l’attività, prevalentemente piccole e nate di recente, contro il 2 per cento di nuove nascite. Nell’ultimo anno Enac ha tracciato le regole per il mercato dell’innovative air mobility in Italia introducendo le linee guida U-space, il regolamento VCA e il regolamento Sandbox; la provincia di Chieti ha ospitato la prima zona U-space in Europa; Varese, Piacenza e Ancona si sono aggiunte alle altre 6 città che hanno annunciato di voler costruire un vertiporto (Bologna, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia).