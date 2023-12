Mobilità, alleanza per la transizione: contributi per 150mila euro dall’Eit

È stato aperto, nell’ambito del programma EIT Urban Mobility, il nuovo bando “Strategic Business Alliance for Urban Mobility”, con scadenza del primo cut-off fissata per il 20 dicembre 2023. L’obiettivo generale del bando è quello di promuovere collaborazioni tra partner chiave per creare opportunità commerciali ad alto potenziale in grado di accelerare la transizione sostenibile della mobilità urbana.

Lo scopo è quello di selezionare aziende che abbiano identificato un’opportunità di business innovativa per lavorare insieme in una joint venture, che abbiano già definito il business case, lavorato sull’allineamento interno e siano ora pronte a lavorare profondamente sulla strutturazione del modello di business.

L’invito è aperto a proposte di durata massima di 6 mesi.

Il finanziamento totale dell’EIT assegnato a questo bando è di 150.000 euro. L’importo sarà assegnato a un massimo di 3 progetti (50.000 euro per progetto). Ogni progetto avrà un valore complessivo di 59.500 euro, di cui 50.000 euro possono essere rimborsati come sovvenzione EIT e 9.500 euro sono cofinanziati dai candidati.

Il bando è aperto a tutti i tipi di soggetti giuridici con sede negli Stati membri (SM) dell’Unione europea (UE), e/o nei Paesi terzi associati a Horizon Europe, indipendentemente dal loro status di membri dell’EIT Urban Mobility.

Come requisito minimo, tutte le proposte devono essere composte da almeno due soggetti giuridici indipendenti con sede in due diversi Stati membri dell’UE e/o Paesi terzi associati a Horizon Europe.