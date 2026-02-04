Mobilità, Alstom scommette su Napoli con un hub al Centro Direzionale e nuove assunzioni

Alstom, colosso mondiale della mobilità sostenibile, ha inaugurato un nuovo hub nel Centro Direzionale di Napoli per rafforzare la sua presenza in Campania e accelerare i progetti di ammodernamento della rete ferroviaria regionale.

Il nuovo spazio di lavoro, dotato di circa 50 postazioni modulari, è pensato per favorire la collaborazione tra team impegnati in iniziative chiave di segnalamento, infrastrutture e mobilità digitale.

L’obiettivo dichiarato è duplice: ridurre gli spostamenti tra le sedi, migliorando l’equilibrio tra vita privata e lavoro, e consolidare la gestione dei progetti strategici sul territorio campano.

Hub operativo per progetti di segnalamento e infrastrutture

L’hub diventa centro operativo per importanti iniziative di trasformazione: tra queste i progetti A168 EAV e ERTMS AQ2, che includono l’installazione di sistemi di segnalamento avanzato e l’ammodernamento delle sottostazioni e degli impianti di trazione elettrica sulle linee vesuviane.

Queste attività si inseriscono nel più ampio sforzo di innovazione delle infrastrutture ferroviarie, con tecnologie come il sistema ERTMS, ormai standard europeo per sicurezza e interoperabilità.

Nuove assunzioni e alleanze con il mondo accademico

Per sostenere l’espansione operativa, Alstom ha annunciato assunzioni nel corso dell’anno in ruoli specialistici: ingegneri elettrici, elettronici, delle telecomunicazioni, esperti di cybersecurity e manutentori tecnici.

Parallelamente, l’azienda rafforza le collaborazioni con istituti di istruzione superiori, tra cui l’ITS di Maddaloni e le università di Napoli “Federico II” e Parthenope, con programmi di stage e percorsi formativi dedicati ai giovani talenti in vista delle sfide della mobilità futura.

Una presenza consolidata sul territorio

In Campania, Alstom conta oltre 270 professionisti distribuiti tra il sito di Nola, dedicato alla manutenzione dei treni Italo per NTV, e i depositi di Napoli Campi Flegrei e Napoli Gianturco, focalizzati su manutenzione dei regionali e dei sistemi di segnalamento.

L’azienda opera inoltre in numerosi cantieri impegnati nell’implementazione di tecnologie avanzate di segnalamento e nelle opere infrastrutturali connesse.