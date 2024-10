Mobilità, Avellino incentiva quella green: contributi per chi va a lavoro a piedi o in bici

Il Comune di Avellino rilancia per il secondo anno consecutivo il progetto I move green, pensato per incentivare gli spostamenti a piedi e in bicicletta – anche a pedalata assistita – nei percorsi casa-lavoro. Anche stavolta, sarà previsto un contributo in denaro per chi lascia a casa la propria automobile per scegliere la mobilità sostenibile. Saranno rimborsati 20 centesimi per ogni chilometro percorso, fino ad un massimo di 50 euro al mese. Ne avranno diritto i primi 100 lavoratori che aderiranno al progetto. Bisognerà essere residenti ad Avellino, con sede lavorativa in Campania o viceversa e dimostrare di effettuare il tragitto casa-lavoro con mezzi sostenibili per almeno cinque giorni al mese. “Si tratta di un progetto nel quale crediamo molto e che l’anno scorso ha riscosso un importante successo”. Così la sindaca di Avellino, Laura Nargi, che aggiunge: “Per centrare l’obiettivo strategico di una mobilità più sostenibile è fondamentale promuovere buone pratiche come questa, sensibilizzando ed incentivando sempre di più i nostri cittadini verso abitudini e stili di vita più sani” Il bando per partecipare a I move green è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Avellino al link https://www.comune.avellino. it/pdf/ufficiostampa/up_ 20241015012516.pdf.