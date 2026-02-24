Mobilità e regole, asse Procura di Nola-Aci Napoli: Cimmarotta aderisce al Club dei Tifosi della Legalità

Si è svolto, presso la sede dell’Automobile Club Napoli, l’incontro tra il procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Nola, Giuseppe Cimmarotta, e il presidente dell’Ente partenopeo, Antonio Coppola. Al centro del confronto, i temi della legalità e della sicurezza stradale, principi fondamentali per la tutela dei cittadini e per la diffusione di una cultura della mobilità responsabile. Nel corso della visita, il Presidente Coppola ha conferito al Procuratore aggiunto Cimmarotta l’associazione onoraria all’Aci, quale espressione di una comune volontà di collaborazione in difesa della legalità e della sicurezza. Il primo passo in questa direzione è l’adesione del magistrato al “Club dei Tifosi della Legalità”, la campagna di sensibilizzazione realizzata dall’Automobile Club Napoli per promuovere la cultura del rispetto delle regole attraverso i buoni esempi, con il coinvolgimento dei Presidenti della Repubblica Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella, e dei Papi Benedetto XVI e Francesco. Al “Club” hanno già dato il loro sostegno, in qualità di testimonial, numerosi e prestigiosi esponenti delle istituzioni e della società civile, nonché eminenti autorità militari e religiose. Al termine della visita, il procuratore aggiunto Cimmarotta ha, altresì, assicurato la massima disponibilità a partecipare al “Cenacolo Giuridico” dell’Automobile Club Napoli, presieduto dal magistrato Raffaele Cantone. Il tavolo di confronto riunisce autorevoli esponenti del mondo giuridico, forense e accademico per approfondire temi di grande rilevanza nel settore della mobilità, tra cui la prevenzione degli incidenti stradali, il codice della strada e la formazione, la sosta abusiva, la discriminazione tariffaria in ambito assicurativo e il fenomeno dell’esterovestizione dei veicoli, con l’obiettivo di individuare possibili soluzioni e proposte di intervento normativo.