Mobilità, entro il 2030 un italiano su 4 utilizzerà mezzi di trasporto in modalità sharing

Personalizzazione e possibilità di scelta tra mezzi e servizi a seconda di convenienza, abitudini, condizioni meteo e stili di vita: sono queste le parole chiave della mobilità del futuro, indicazioni contenute nel report di BearingPoint ‘Destination 2030’. Come ha certificato Unrae, il 2022 è stato – con meno di 1,4 milioni di auto immatricolate – tra gli anni coi numeri più bassi degli ultimi trenta (media del periodo, 2 milioni) e vicino al record negativo di 1,3 del 2013.

Gli italiani non hanno però rinunciato a muoversi ma lo hanno fatto utilizzando, in città, modalità diverse di spostamento: sharing di auto, motorino, bici e monopattino e, fuori città, con il noleggio a lungo termine. Che modello di mobilità porterà questo cambiamento di abitudini? E come impatterà sull’industria dell’automotive? Se nel 2021 solo l’8 per cento degli spostamenti nelle grandi città si è svolto attraverso modalità condivise, entro il 2030, la percentuale di shared on demand mobility salirà al 23 per cento. Una domanda guidata da più elementi: minor necessità di spostamenti grazie anche ad un maggior ricorso allo smart working.