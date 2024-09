Mobilità innovativa e sostenibile, ecco la sperimentazione Maas

A partire dall’1 ottobre, grazie al «Mobility as a Service» (MaaS), un sistema avanzato di mobilità semplice e sostenibile, anche in Campania sarà possibile organizzare gli spostamenti e l’itinerario di viaggio comodamente da un’app da cui si potrà prenotare e pagare on line un biglietto unico per utilizzare diversi mezzi di trasporto, dal treno all’autobus, acquistando anche il pass turistico. La Regione Campania invita 1.000 cittadini a partecipare alla sperimentazione MaaS rivolta, oltre che ai residenti campani, anche ai turisti italiani che si spostano sul territorio regionale per visitare luoghi di interesse turistico e culturale, così come alle persone che raggiungono la Campania e hanno esigenze di mobilità per ragioni di lavoro. Dal 1° ottobre 2024, gli utenti interessati potranno aderire alla sperimentazione attraverso il sito dedicato, collegandosi all’indirizzo: https://maas.regione. campania .it/partecipa I partecipanti coinvolti potranno ottenere un Bonus di Benvenuto dopo l’iscrizione ed anche un Cashback, ossia un rimborso fino ad un massimo di 30 euro al mese per i viaggi effettuati tramite i servizi di mobilità innovativa – MaaS. Il progetto è finanziato dalla Regione Campania , nell’ambito della Misura del PNRR «Mobility as a Service for Italy», e si inserisce nel più ampio piano di investimenti già sostenuti per la digitalizzazione del trasporto pubblico in Campania che hanno consentito di creare una piattaforma aperto che permette lo scambio di dati tra diversi operatori di trasporto pubblici e privati ​​e servizi di intermediazione. Tutti i dettagli sono reperibili al seguente link: https://maas.regione. campania .it/maasforcampania