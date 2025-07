Mobilità Integrata, asse tra Comuni della cintura urbana di Catanzaro

La questione della mobilità e dell’efficientamento dei trasporti nell’area della cintura urbana di Catanzaro assume un ruolo sempre più centrale per lo sviluppo socio-economico e la qualità della vita dei cittadini. In un contesto di crescente urbanizzazione e necessità di connessioni efficienti, gli Enti Locali e le istituzioni preposte stanno intensificando il dialogo e le azioni per affrontare le sfide attuali e future.

In tale prospettiva i comuni che compongono la cintura urbana del capoluogo calabrese, tra cui Settingiano, Tiriolo, Caraffa, San Floro, Borgia, Simeri Crichi, Gimigliano e Pentone, piu’ di tutti si trovano ad affrontare quotidianamente le problematiche legate alla pendolarità, al congestionamento del traffico in alcune fasce orarie e alla conseguente necessità di un sistema di trasporto pubblico locale più capillare, frequente e interconnesso.

Consapevoli delle criticità che i cittadini affrontano quotidianamente negli spostamenti tra i comuni della cintura urbana e il capoluogo, e viceversa, i primi cittadini dei comuni della cintura urbana, e dello stesso capoluogo di regione, riuniti in conferenza dei servizi permanente, ritengono che vada ripensata una nuova piattaforma dei trasporti al fine di alleggerire la mobilità da e verso la città nucleo anche al fine di incentivare la sostenibilità della metropolitana di superficie che costituisce uno tra i maggiori investimenti nel settore dei trasporti regionale.

L’obiettivo primario della conferenza dei servizi tra la città di Catanzaro e i comuni della cintura urbana è, dunque, lavorare sinergicamente per garantire un trasporto pubblico più efficiente, che possa rappresentare una reale alternativa all’uso dell’auto privata, riducendo l’inquinamento e migliorando la vivibilità dell’intera area dell’istmo.

Tra le priorità discusse e su cui si sta lavorando, emergono: il Potenziamento delle Linee del Trasporto Pubblico Locale (TPL), la Revisione e integrazione delle attuali linee di autobus, con particolare attenzione alle connessioni tra i comuni periferici e i principali nodi di interscambio, incluse le stazioni della metropolitana, e le aree ospedaliere e turistiche,

Investimenti nelle Infrastrutture con specifico riferimento alla valutazione di interventi per il miglioramento della rete stradale esistente e, dove possibile, lo studio di nuove soluzioni infrastrutturali per fluidificare il traffico.

Gli Amministratori locali, in sintesi, sono impegnati a collaborare con la Regione Calabria, la Provincia di Catanzaro e le Aziende di Trasporto per l’accesso a soluzioni e fondi nazionali ed europei dedicati alla mobilità sostenibile e all’ammodernamento delle infrastrutture. L’intento reciproco è quello di creare un modello di trasporto integrato che tenga conto delle esigenze di tutti i comuni coinvolti, compreso il capoluogo di regione, favorendo lo sviluppo economico, sociale e ambientale dell’intero comprensorio. A firmare la richiesta sono i sindaci Nicola Fiorita (Catanzaro), Antonello Formica (Settingiano), Domenico Greco (Tiriolo), Elisabeth Sacco (Borgia), Davide Zicchinella (Simeri Crichi), Laura Moschella (Gimigliano), Antonio Sciumbata (Caraffa di Catanzaro), Bruno Meta (San Floro), Vincenzo Marino (Pentone).