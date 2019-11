Mobilità intelligente nelle aree urbane: aperta la Call4ideas Telepass Pay Ecosystem

È aperta la Call4ideas Telepass Pay Ecosystem che ha l’obiettivo di trovare nuove soluzioni per la mobilità intelligente nelle aree urbane ed extraurbane e arricchire così la piattaforma Telepass Pay. Saranno privilegiate soluzioni già sviluppate in un prototipo e basate su Internet of Things, Intelligenza Artificiale e Customer Engagement.

La Call è rivolta ai seguenti soggetti con sede legale e/o operativa in Italia: società di software house che stiano già lavorando a un progetto relativo agli ambiti di interesse del bando; startup costituite da almeno 1 anno e technology provider che presentino un progetto innovativo relativo agli ambiti di interesse del bando

I partecipanti sono tenuti a presentare le candidature entro il 15 novembre 2019, unicamente mediante registrazione attraverso lo specifico form on line.

Fra tutti i progetti presentati verranno selezionati fino un massimo di tre progetti finalisti. La premiazione del vincitore si terrà a Milano nel mese di dicembre.

Al vincitore verrà conferito come premio la possibilità di entrare in contatto con il management di TELEPASS. Il vincitore avrà pertanto l’occasione di un confronto reale con i rappresentanti di una realtà fortemente innovativa e presente sul mercato.