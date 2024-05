Mobilità, produzione idrogeno rinnovabile: quasi 720 milioni per 7 progetti europei

La Commissione europea assegna quasi 720 milioni di euro a sette progetti sull’idrogeno (H2) rinnovabile, selezionati nell’ambito del primo bando di gara indetto dalla Banca europea dell’idrogeno. Gli aggiudicatari produrranno idrogeno rinnovabile in Europa e riceveranno un sussidio per coprire la differenza di prezzo tra i loro costi di produzione e il prezzo di mercato dell’idrogeno, che e’ attualmente determinato dai produttori di idrogeno non rinnovabile. I sette progetti selezionati sono i vincitori di un’asta con adesioni in eccesso che ha attirato 132 offerte in totale. Gli aggiudicatari prevedono di produrre simultaneamente 1,58 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile in dieci anni, evitando cosi’ piu’ di 10 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. I progetti selezionati sono localizzati in quattro paesi europei. Hanno presentato offerte comprese tra 0,37 e 0,48 euro per chilogrammo di idrogeno rinnovabile prodotto. La sovvenzione che riceveranno questi sette progetti varia da 8 milioni a 245 milioni di euro. I progetti selezionati dovranno iniziare a produrre idrogeno rinnovabile entro un periodo massimo di 5 anni. Riceveranno il bonus fisso assegnato per un periodo massimo di 10 anni per la produzione certificata e verificata di idrogeno rinnovabile. La Commissione prevede di lanciare una seconda asta della Banca europea dell’idrogeno entro la fine dell’anno. I fondi per queste aste provengono dai ricavi del sistema di scambio delle quote di emissione dell’Ue.