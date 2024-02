Mobilità, siglato il contratto di rete tra Eav e Amc di Catanzaro

Firmato oggi a Napoli il contratto di rete tra il Presidente dell’Ente Autonomo Volturno, Umberto De Gregorio e il Direttore Generale dell’Azienda della Mobilità di Catanzaro, Luca Brancaccio, che consentirà, senza alcun onere, di ottenere sinergie attraverso lo svolgimento di attività in comune per il conseguimento di obiettivi strategici quali ad esempio il raggiungimento di economie di scala, di condivisione di iniziative, attività di ricerca e sviluppo e scambio di informazioni e di know how in conformità ad un programma comune di rete.

Brancaccio, raggiunto dalla nostra redazione, ha dichiarato che con il contratto di rete verrà portato avanti un programma che creerà valore aggiunto e permetterà di affrontare nuove sfide con un approccio più forte e solido anche in termini di futuri investimenti, incentivando comportamenti più virtuosi”.