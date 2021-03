Mobilità smart, nasce Movyon. Test a Napoli per il primo sistema di monitoraggio interattivo dei Tir

Un polo tecnologico dedicato alle infrastrutture, con lo sviluppo di soluzioni digitali per l’analisi e la gestione dei flussi di traffico; architetture hardware e software per il monitoraggio delle opere e sistemi per la gestione dei mezzi pesanti e del trasporto di merci pericolose; sviluppo di nuovi prodotti smart per la mobilità – con interfacce user friendly per velocizzare il passaggio alla stazione autostradale – ma anche per la città e i veicoli (smart city e smart roads), dotando strade e autostrade di tecnologie avanzate che consentano la migliore organizzazione degli spostamenti urbani e un dialogo autostrada-veicolo, all’insegna del comfort e della sicurezza. Sono questi i tasselli del piano di sviluppo di Movyon, il nuovo operatore tecnologico, evoluzione di Autostrade Tech, del Gruppo Autostrade per l’Italia, che guarda al più ampio mondo della mobilità con soluzioni sostenibili e altamente innovative per milioni di automobilisti, dentro e fuori i confini nazionali, andando oltre il settore autostradale. “Movyon è un altro tassello fondamentale dell’attuazione del nuovo piano industriale di Autostrade per l’Italia – ha dichiarato l’amministratore delegato di Aspi, Roberto Tomasi -. Rilancio degli investimenti e manutenzioni, focus sull’innovazione tecnologica e digitale, sviluppo della mobilità elettrica e visione sostenibile, valorizzazione dei talenti e delle competenze sono le linee guida fondamentali attraverso le quali stiamo trasformando la principale concessionaria autostradale italiana in un operatore integrato di mobilità di livello europeo e internazionale. Le tecnologie e le soluzioni di Movyon consentiranno di attuare concretamente servizi innovativi di mobilità, che miglioreranno l’esperienza di viaggio di diversi milioni di persone, in autostrada come in città. Con questa logica e con questo spirito di servizio lavoreremo insieme ai nostri partner e al fianco delle istituzioni per dare un contributo importante alle nuove forme di mobilità verso cui il Paese si sta orientando con decisione”. “La nostra tecnologia – ha aggiunto l’amministratore delegato di Movyon, Lorenzo Rossi – è messa a punto nel laboratorio a cielo aperto più vasto di Europa: i 3 mila Km della rete di Autostrade per l’Italia. Come Movyon continueremo a inventare, realizzare e integrarela tecnologia invisibile per la mobilità sostenibile. Superiamo i confini delle autostrade, entriamo nelle città, proseguiamo la nostra espansione all’estero e apriamo una nuova sede a Milano. Abbiamo già siglato importanti collaborazioni con Università, incubatori, startup e aziende produttrici di tecnologia nel segno dell’Open Innovation e della co-creation. Continueremo adinnovare, immaginando come le nuove tecnologie renderanno più semplice la mobilità, in tutte le sue forme”.

Tutte le novità

Aree di servizio intelligenti, tecnologie per smart road e smart city, piattaforme di intelligenza artificiale per il monitoraggio delle infrastrutture. Sono i nuovi servizi che riguarderanno milioni di viaggiatori sulle reti autostradali e metropolitane in corso di rilascio da Movyon, la nuova società di Autostrade per l’Italia dedicata allo sviluppo di soluzioni digitali per il settore delle infrastrutture e dei trasporti. Ecco nel dettaglio: