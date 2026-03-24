Mobilità, soluzioni hi-tech per aree rurali: finanziamenti fino a 75mila euro

È aperta la call Rural Transportation Networks, promossa dall’European Space Agency (ESA), con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di applicazioni e servizi basati su tecnologie spaziali per migliorare i sistemi di trasporto nelle aree rurali.

L’iniziativa invita imprese e organizzazioni a presentare proposte progettuali che utilizzino dati satellitari e soluzioni innovative per affrontare le principali sfide della mobilità nelle zone meno connesse, come la limitata infrastruttura, la bassa densità abitativa e gli ostacoli geografici.

I progetti selezionati potranno beneficiare di un finanziamento fino al 75% dei costi, per un massimo di 75.000 euro per attività, nell’ambito delle Kick-start Activities dell’ESA.

La call si inserisce nel contesto delle strategie europee per migliorare la connettività delle aree rurali e promuovere sistemi di trasporto più sostenibili e accessibili, anche attraverso l’uso di tecnologie avanzate come dati satellitari, infrastrutture intelligenti e veicoli autonomi. Tali soluzioni possono contribuire a rafforzare lo sviluppo economico dei territori, migliorare la qualità della vita dei residenti e sostenere la transizione verso sistemi di mobilità a basse emissioni.

Le candidature potranno essere presentate entro il prossimo 1° aprile.