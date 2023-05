Mobilità sostenibile, “Bike to work”: a Caserta un contributo fino a 100 euro

Un contributo fino ad un massimo di cento euro in favore dei cittadini che utilizzano la bicicletta, anche quella a pedalata assistita, per effettuare il tragitto che collega l’abitazione al luogo di lavoro. A erogarlo sarà il comune di Caserta, che ha ottenuto un finanziamento da parte della Regione Campania per il progetto “Bike to work”, il cui obiettivo è proprio quello di favorire scelte di mobilità consapevoli a tutela dell’ambiente, incentivando i trasferimenti casa-lavoro con modalità ecocompatibili. A breve il comune di Caserta pubblicherà un bando con i dettagli per la partecipazione, che sarà rivolto a cittadini maggiorenni, lavoratori, e residenti nel comune di Caserta con sede di lavoro nella regione Campania (il contributo riguarderà i chilometri percorsi nel territorio del Comune di Caserta). Per aderire al bando è necessario che venga sistematicamente usata la bicicletta per lo spostamento casa-lavoro per almeno cinque giorni al mese; l’incentivo aumenterà in proporzione all’utilizzo della bici, con un massimo di 0,40 centesimi di euro a chilometro fino a 100 euro al mese. “Il nostro obiettivo – ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino – è quello di incoraggiare l’uso della bicicletta, che rappresenta il mezzo di trasporto più ecosostenibile e rispettoso dell’ambiente, un’alternativa eccellente alle automobili; a Caserta questo programma si integra con i numerosi progetti che ci consentiranno in breve tempo di realizzare 18 km di piste ciclabili su tutto il territorio cittadino”. Il vicesindaco e assessore alla Mobilità, Emiliano Casale, aggiunge inoltre che con “il progetto smart city, che è in partenza, avremo a disposizione anche molti monopattini in tanti luoghi della città, nonché degli scooter elettrici, che saranno utili anche per raggiungere siti turistici di grande rilievo quali il Belvedere di San Leucio e Casertavecchia”.