Mobilità sostenibile, Ceo Jojob: “Fondo Mims occasione straordinaria”

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – Il mondo della mobilità plaude all’iniziativa del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili che ha stanziato 50 milioni per l’anno 2021 a favore di iniziative di mobilità sostenibile per i dipendenti delle aziende e delle pubbliche amministrazioni. “Ci troviamo di fronte ad un’occasione importantissima e non possiamo che plaudere all’iniziativa messa in campo” commenta Gerard Albertengo, Ceo e founder di Jojob, il primo servizio in Italia che – attraverso certificazione degli spostamenti in carpooling, navette aziendali, a piedi e in bici e dello smart working – dà alle aziende un sistema di welfare per rispondere alle esigenze dei pendolari che quotidianamente percorrono la tratta casa – lavoro.