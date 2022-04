Mobilità sostenibile, le proposte degli studenti napoletani al Comune

Mobilità sostenibile, le proposte degli studenti napoletani al ComuneDopo il confronto con il ministro Enrico Giovannini, avvenuto durante la Settimana europea della mobilità a settembre, le alunne e gli alunni del Progetto Ora – Open Road Alliance hanno incontrato oggi i rappresentanti del Comune di Napoli. Sono 145 gli studenti napoletani coinvolti nel progetto di Fondazione Unipolis e Cittadinanzattiva che dopo un percorso formativo hanno scritto il primo Manifesto della mobilità sostenibile della scuola italiana, assieme ad altri 2.000 coetanei di tutto il Paese.

Presentato a Roma, Il Manifesto ha preso ora la via delle città metropolitane per la fase decisiva del progetto, quella in cui gli studenti incontrano le istituzioni locali per proporre le loro idee sui temi della mobilità; un momento di confronto con le amministrazioni in cui i giovani diventano ambasciatori della mobilità sostenibile nelle comunità in cui vivono.

All’incontro, svoltosi presso lo storico castello medievale Maschio Angioino nella “Sala dei Baroni”, hanno partecipato Maria Filippone, Vicesindaco e Assessore all’Istruzione e alla Famiglia del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile del Comune di Napoli e Luca Trapanese, Assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli.

Tra le idee presentate durante l’iniziativa numerose le idee nate da un’attenta mappatura dei territori vissuti quotidianamente e volte a potenziare soluzioni di mobilità alternative includendo forme di sharing mobility, trasporto pubblico locale a basso impatto ambientale, infrastrutture sostenibili e soluzioni per garantire l’accessibilità di tutti i cittadini. Grande attenzione è stata riservata dagli studenti di Napoli al tema della sicurezza stradale sia attraverso messaggi di sensibilizzazione che proposte volte a prevenire incidenti stradali e che delineano un nuovo modello di mobilità che coniuga la sicurezza stradale e il senso civico proprio partendo dai piccoli gesti quotidiani richiamando la partecipazione attiva di tutti per un futuro all’insegna della sostenibilità.

“2000 studenti delle Città Metropolitane d’Italia che collaborano alla creazione del Manifesto della Mobilità sostenibile della Scuola italiana rappresentano la più grande speranza per il futuro del nostro Paese. Il lavoro svolto deve entrare di diritto nell’agenda politica di questa Amministrazione ed essere da base per le future progettualità. È un atto di grande responsabilità da parte dei nostri studenti e il nostro compito è quello di valorizzare questa esperienza per generare piena appartenenza ai luoghi di vita quotidiana, per immaginarli e pensarli inclusivi e pienamente accessibili” ha commentato Luca Trapanese, Assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli.

I giovani diventano quindi ambasciatori della mobilità sostenibile nelle comunità in cui vivono, le 14 aree metropolitane del nostro Paese, che ospiteranno ciascuna uno o più incontri con sindaci, assessori di riferimento e delegati delle città metropolitane.

Studenti e docenti saranno i protagonisti degli incontri nei quali racconteranno il percorso formativo e laboratoriale, svolto tra il 2020 e il 2021 nonostante le difficoltà della pandemia, in cui hanno analizzato la mobilità nella sua dimensione sociale, economica, ambientale e della sicurezza.

Sono 93 le classi partecipanti al progetto, per un totale di circa 2.000 studenti all’ultimo anno delle Scuole Secondarie di 2° grado, accompagnati da 140 docenti referenti. Le classi, 44 delle quali hanno indirizzo liceale, 35 indirizzo tecnico e 14 indirizzo professionale, provengono da 57 scuole delle aree metropolitane di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia.