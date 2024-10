Mobilità sostenibile, nuova call dell’Esa: contributi alle applicazioni spaziali sostenibili

La European Space Agency ha pubblicato il nuovo bando “Space for Electromobility“, in chiusura il 29 novembre 2024. La call offre finanziamenti ai team che desiderano sviluppare servizi e applicazioni spaziali sostenibili che affrontino le sfide legate all’ecosistema della mobilità elettrica, cofinanziando e dando supporto alle aziende che intendono elaborare il business case di un progetto.

Le proposte dovranno offrire: opportunità di mercato attraenti, esigenze identificate dei clienti e coinvolgimento dei clienti; concetti di servizio commercialmente validi; soluzioni tecnicamente fattibili; valore aggiunto dei dati o della tecnologia spaziale; team motivati con competenze aziendali, tecniche e finanziarie.

Il bando offre fino a 200.000 euro per progetto, che può coprire fino all’80% del costo totale massimo di 250.000 euro.