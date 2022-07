Mobilità sostenibile, prosegue sull’Isola di Carloforte impegno Citroèn

TORINO (ITALPRESS) – Citroèn conferma il suo impegno nel processo di transizione energetica e contribuisce a promuovere la mobilità elettrica dell’isola di Carloforte, in Sardegna, con il progetto “citroèn Drive Carloforte Electric”. Con questa iniziativa, Citroèn consegna una flotta di tre veicoli elettrici al Comune di Carloforte, inclusa una WallBox per la ricarica, ed offre vantaggi esclusivi riservati a tutti i suoi abitanti per l’acquisto di veicoli Citroèn elettrificati. La flotta è composta da una Citroèn Ami – 100% èlectric, una Citroèn My Ami Cargo ed un Citroèn è Berlingo Elettrico. Tutti i veicoli sono personalizzati con le grafiche ed i colori del Comune dell’isola e ognuno risponde al meglio alle locali esigenze di mobilità sostenibile, nel pieno rispetto dell’ambiente.

L’intera operazione è stata realizzata grazie al supporto del Concessionario Citroèn di Carbonia, Automobili Cocco. Con questo progetto Citroèn dimostra ancora una volta la sua forte volontà di rendere l’elettrificazione e il progresso accessibili a tutti.

La cerimonia di consegna è avvenuta giovedì 28 luglio nella pittoresca Piazza Repubblica. “Siamo particolarmente contenti della collaborazione instauratasi con Citroèn Italia. Stiamo operando sul fronte delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. Pertanto questa iniziativa, che ci consente di arricchire il parco macchine del Comune di Carloforte con veicoli completamente elettrici, risponde pienamente alla nostra esigenza di tutelare l’ambiente, in linea con la visione di Isola sostenibile che la nostra amministrazione sta perseguendo” ha dichiarato Stefano Rombi, Sindaco di Carloforte.

“Dopo il progetto dell’isola della Maddalena, questa iniziativa dimostra ancora una volta il nostro forte impegno nel processo di transizione energetica verso una mobilità sostenibile. Siamo orgogliosi che il comune di Carloforte abbia riconosciuto nei nostri prodotti tutte le qualità e le caratteristiche necessarie per rispondere al meglio alle esigenze di mobilità delle autorità locali dell’isola. Ci auguriamo che l’impiego quotidiano di questi veicoli elettrici Citroèn da parte del Comune di Carloforte rappresenti un esempio concreto anche per tutti gli altri clienti interessati ad una mobilità rispettosa dell’ambiente” ha detto Alessandro Musumeci, Marketing Manager Citroèn Italia.

“Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa con un’isola prestigiosa come Carloforte. Stellantis è attualmente leader di mercato nella vendita di vetture elettrificate con una quota superiore al 35% e vuole continuare ad essere un riferimento per la transizione energetica in Italia. Il progetto di Citroèn con Carloforte è la conferma di questo impegno, vòlto a rendere l’elettrificazione accessibile e semplice per tutti, con un’offerta di prodotto completa – dalle soluzioni urbane ultracompatte come la Citroèn Ami fino ai veicoli commerciali -, servizi di ricarica facili ed intuitivi e soluzioni finanziarie competitive. La ricarica pubblica sarà un fattore cruciale in questo percorso, per questo motivo Stellantis sta collaborando con i due partner Atlante e TheF Charging allo sviluppo di un network di ricarica pubblica accessibile a tutti i veicoli elettrici e che riservi condizioni esclusive ai clienti dei Brand Stellantis” ha concluso Federico Scopelliti, E-Mobility Manager Stellantis Italia.

