Mobilità, sui taxi milanesi alt a virus e batteri: rivoluzionario dispositivo presentato al Comune

Taxi milanesi dotati di un sistema di sanificazione innovativo, in grado di abbattere fino al 99,9 per cento dei virus e batteri all’interno dell’abitacolo, tutelando cosi’ sia il passeggero che il tassista. Questa l’innovazione presentata a Palazzo Marino, alla presenza dell’assessora alla Mobilita’ del Comune di Milano Arianna Censi e promossa dalle cooperative milanesi di taxi di Legacoop (Taxiblu 02 4040 e RadioTaxi 02 8585) grazie alla collaborazione con Beghelli, l’azienda produttrice del dispositivo SanificaAria Mini che e’ stato installato a bordo delle prime auto, gia’ operative in citta’. L’iniziativa ha l’obiettivo di fornire un supporto alle imprese associate per facilitare l’adozione dei dispositivi di comprovata efficacia per la sicurezza e la salute.

SanificaAria Mini e’ un dispositivo per la sanificazione dell’aria progettato per agire localmente. Utilizza la tecnologia brevettata uvOxy, per l’inattivazione di batteri e virus, un procedimento di sanificazione dell’aria che si basa su un sistema a camera chiusa saturato con raggi UV-C con efficacia testata fino al 99,9 per cento. L’aria e’ aspirata attraverso un sistema di ventole e canalizzata a contatto con la luce ultravioletta all’interno del dispositivo da cui fuoriesce sanificata, creando una “barriera” protettiva localizzata contro virus e batteri. Le dimensioni contenute ne consentono il collocamento in contesti come tavoli di ristoranti, casse di supermercati, uffici open space e appunto automobili, per un’efficace protezione contro la diffusione del Covid-19 ma anche contro altre patologie di origine virale e batterica, come l’influenza stagionale. Posizionandolo dietro i poggiatesta dei sedili anteriori del taxi i passeggeri e l’autista sono protetti grazie alla barriera che abbatte la carica patogena nell’abitacolo. Il dispositivo si collega alla presa dell’accendisigari e si attiva automaticamente all’accensione dell’auto, per un funzionamento in continuo. La tecnologia utilizzata replica, intensificandola, la naturale azione purificatrice dell’irraggiamento solare, per abbattere gli agenti contaminanti dall’aria senza interferire con le abitudini delle persone. La sua efficacia antimicrobica e’ stata testata da laboratori privati e dall’ Universita’ di Modena e Reggio Emilia, mentre il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Universita’ di Padova ne ha valutato l’operativita’ in ambiente. “Sosteniamo da sempre – spiega Arianna Censi, assessora alla Mobilita’ del Comune di Milano – le innovazioni e le collaborazioni volte a tutelare la salute dei cittadini milanesi. La nostra citta’ si distingue per lo spirito di sperimentazione e i suoi abitanti dimostrano di essere sempre alla ricerca di soluzioni che migliorino la vita quotidiana. Oggi, con questa collaborazione virtuosa, dimostriamo di essere ancora una volta in prima fila su questi temi”.