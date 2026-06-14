Mobilità urbana, open call 2027 per i Master School and Fellowship

EIT Urban Mobility ha aperto l’Open Call 2027 relativa ai programmi di Master School and Fellowship, che punta a trasformare gli spazi urbani rendendoli più vivibili attraverso l’innovazione e la formazione di una nuova generazione di professionisti del settore.

Il bando interviene su cinque macro-aree d’azione (activity type), catalogate da MSA1 a MSA5, volte a colmare il deficit di competenze nel settore della mobilità sostenibile: scuole estive (Summer schools) destinate a studenti di livello Master; nuovi programmi di studio (Master programmes) targati EIT Urban Mobility; integrazione di nuove università all’interno dei programmi della Master School già esistentiM programmi Master in Innovazione e Imprenditorialità (I&E) che aderiscono alla EIT Urban Mobility I&E Fellowship; altre attività educative finalizzate alla creazione di startup da parte di studenti e laureati.

I progetti dovranno integrare il cosiddetto Triangolo della Conoscenza (Knowledge Triangle), connettendo attivamente il mondo dell’istruzione, della ricerca, dell’industria e delle amministrazioni cittadine.

Il bando è rivolto a proposte mono-partecipanti che devono essere presentate da persone giuridiche stabilite in uno Stato membro dell’UE e/o in paesi terzi associati a Horizon Europe; proposte multi-partecipanti che devono essere costituite da almeno due entità indipendenti di due diversi paesi ammissibili.

La scadenza per le domande è il 3 settembre 2026.