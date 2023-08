E’ stato pubblicato sul sito Enac, in cooperazione con Enea, un bando per la selezione di un progetto pilota finalizzato alla sperimentazione dell’utilizzo dei vettori energetici sostenibili nell’ambito delle infrastrutture aeroportuali. Enac ed Enea stanno lavorando insieme per favorire la decarbonizzazione del trasporto aereo e per individuare nuove soluzioni per un’aviazione sostenibile, come previsto dal protocollo di collaborazione firmato nel maggio di quest’anno. Un focus particolare e’ riservato ai carburanti alternativi – Sustainable Aviation Fuels – e all’idrogeno (H2) che rappresentano le soluzioni maggiormente promettenti della roadmap europea di decarbonizzazione al 2050.

“Gli aeroporti devono farsi trovare pronti per questa sfida – si legge nel comunicato Enea – come settore trainante per la sperimentazione e l’implementazione dei vettori energetici sostenibili nel mondo dei trasporti”. Per favorire questo percorso e’ stato pubblicato un bando rivolto ai gestori aeroportuali: l’obiettivo e’ individuare un’idea progettuale (concept note) che possa rappresentare un modello significativo a livello nazionale per far emergere le possibili opportunita’ legate all’introduzione dei vettori energetici innovativi e a basso impatto nei processi aeroportuali. Il bando premiera’ l’idea progettuale che, oltre a coinvolgere attivamente le infrastrutture aeroportuali, riesca a valutare i benefici dell’estensione dell’iniziativa anche alle comunita’ circostanti, alle istituzioni, ai produttori di mezzi e tecnologie, agli enti e societa’ di approvvigionamento e dispacciamento energia/carburante e operatori logistici. La proposta, oltre a sviluppare i temi dell’idea progettuale, dovra’ consentire, sotto la supervisione e con il supporto di Enac e di Enea, di individuare modelli e soluzioni scalabili funzionali alla redazione di linee guida applicabili a livello nazionale. Quella piu’ meritevole sara’ selezionata anche in base alla capacita’ di rappresentare scenari, strategie e soluzioni che possano rendere l’aeroporto di riferimento uno smart energy hub e un incubatore tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno e dei Saf.