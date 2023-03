Mobilità, via al progetto Apcoa-Emoby: Hub intelligenti nei parcheggi urbani

Prende il via un importante progetto italiano per lo sviluppo di infrastrutture di sharing di e-bike stazionate all’interno di una rete di parcheggi ubicati nelle principali città della penisola. L’iniziativa è frutto di un accordo tra Apcoa Parking Italia, operatore leader dei servizi di parcheggio in Italia e in Europa, ed Emoby, player italiano della mobilità sostenibile, che realizza avanzate soluzioni in logica MaaS e innovativi sistemi automatizzati per il noleggio e la ricarica, in specie per induzione, di dispositivi elettrici di micro-mobilità in particolare per e-bike e-mobility scooter. Per Apcoa il progetto rientra nel programma ‘Apcoa Urban Hubs’, che, a livello di Gruppo in tutta Europa, mira alla valorizzazione delle proprie strutture di sosta come hub urbano a favore dello sviluppo della mobilità sostenibile, puntando sull’inter-modalità, l’elettrificazione, la micrologistica e l’applicazione di tecnologie e servizi digitalizzati. Per Emoby l’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto ‘Park&Move’ già lanciato prima della pandemia in collaborazione con Skidata e Asja Ambiente Italia e prevede di sviluppare un modello condiviso di Parking Facility a forte valore aggiunto da applicare ai principali parcheggi gestiti da Apcoa Parking Italia. Per mezzo dell’installazione e esercizio di infrastrutture fisiche e digitali costituite principalmente da ebike e mobility scooter governati da una piattaforma software 100% italiana, l’utente potrà quindi parcheggiare comodamente la propria auto e utilizzare una ebike per gli spostamenti all’interno delle aree urbane, comprese quelle a traffico limitato o nei centri storici, con un mezzo a lui dedicato per tutto il periodo della sua permanenza in città, limitando così il traffico di auto in tali zone e riducendo la congestione e l’inquinamento. Per gli utenti con disagi motori sono altresì previste stazioni automatizzate per lo sharing di Mobility Scooter elettrici, un sistema unico al mondo, che consente di muoversi in libertà ovunque possa transitare un pedone, con un’autonomia di oltre 50 km. L’intero servizio sarà corredato all’origine dal Label Zero Emissioni di Asja-CO2 che attesterà l’ammontare dei crediti di carbonio certificati annullati per la compensazione delle emissioni CO2 definite in base all’infrastruttura realizzata.