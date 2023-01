Mobilize Smart Charge introduce Ecowatt a sostegno rete elettrica

ROMA (ITALPRESS) – Mobilize Smart Charge aiuta i proprietari dei veicoli elettrici Renault a ottimizzare i costi di ricarica e a ridurre la carbon footprint grazie a una programmazione smart della ricarica. La App pianifica la ricarica del veicolo nelle ore non di punta e quando la domanda di elettricità è più bassa, privilegiando così il ricorso alle energie verdi. Integrando il segnale Ecowatt nella App Mobilize Smart Charge in un contesto di forte sollecitazione della rete elettrica, Mobilize consente agli utenti francesi semplicemente di ridurre i consumi elettrici al momento opportuno per la rete. Questo segnale, vero e proprio “pronostico dell’elettricità” (calcolato da RTE) misura l’equilibro sulla rete tra elettricità disponibile e livello di consumi previsto. La App limita la ricarica dei veicoli nei periodi di forte sollecitazione della rete, contribuendo così a evitare i blackout e garantendo, al tempo stesso, un’autonomia sufficiente per rispondere a tutte le esigenze di mobilità.

La App segue le previsioni di Ecowatt, che coprono un periodo di 4 giorni, ora per ora, e sono presentate in tre colori: verde, arancione e rosso. Il segnale verde indica un livello di consumi di elettricità inferiore al livello di produzione. In questo periodo, Mobilize Smart Charge ottimizza la ricarica in funzione delle ore di punta o meno, privilegiando la ricarica quando la domanda è più ridotta. Il segnale arancione indica che il sistema elettrico è sotto tensione (produzione di elettricità molto vicina al livello dei consumi previsti). Mobilize Smart Charge continua a ottimizzare la ricarica in funzione delle ore di punta o meno, privilegiando la ricarica quando la domanda è più ridotta ed evitando il più possibile la ricarica nelle “ore arancioni”, se i parametri di mobilità pianificati dall’automobilista lo consentono (autonomia minima e livello di ricarica auspicati, ora di partenza indicata). Il segnale rosso è attivato da RTE, quando sussiste il rischio che la produzione di elettricità non consenta di coprire tutto il fabbisogno in Francia. Mobilize Smart Charge pianifica la ricarica in modo da ridurre la bolletta elettrica, evitando il più possibile di ricaricare nelle cosiddette “ore rosse”. Gli utenti della App possono intervenire per limitare l’impatto sulla rete nei momenti di forte sollecitazione del sistema, riducendo al minimo la loro domanda di ricarica immediata e posticipando la ricarica ai periodi verdi.

