“Mobot”, entra in servizio il primo carrello robotico per la spesa

Entra ufficialmente in servizio in Italia Mobot, il primo carrello robotico per la spesa che si controlla con un’app direttamente dallo smartphone: in Toscana, nel borgo medievale di Peccioli, aiuterà i cittadini a trasportare gli acquisti quotidiani dai negozi alle abitazioni. Sviluppato da una spinoff della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, il sistema “insegue” i cittadini che lo usano e, in futuro, potrà trasportare anche carichi di merci piu’ pesanti dal parcheggio multipiano per rifornire i negozi stessi. Rispetto ai primi test di sperimentazione avvenuti nel 2018, Mobot (Mobile Robot), sviluppato con il sostegno del Comune di Peccioli e la societa’ Belvedere, e’ diventato “adulto” e può offrire altre funzioni. Questo grazie alla collaborazione con un gruppo selezionato di cittadini che ha permesso ai ricercatori di rendere ottimale l’uso del robot per le attivita’ e per le esigenze della vita quotidiana. A esempio il robot adegua la sua velocita’ alla camminata dell’utente, caratteristica non banale, spiega la Scuola Superiore Sant’Anna, poichè la velocita’ varia in base alle persone che lo utilizzano. Fra le altre novita’, e’ stata realizzata una nuova grafica, ancora piu’ amichevole e interattiva, per la app. Inoltre l’applicazione, adesso, e’ anche in grado di stimare il tempo di arrivo del Mobot, dal momento della chiamata ed è possibile contattare il carrello robotico da qualunque punto l’utente si trovi, senza essere vincolati a un’area geografica particolare.