Moby e Tirrenia: Giorno di San Valentino, 100 per cento di sconto per chi viaggia in compagnia

Chi viaggia con Moby e Tirrenia è abituato ad innamorarsi ogni volta della comodità delle traversate, della qualità dei servizi di bordo, delle tratte servite, della gioia di iniziare e prolungare la vacanza già nel viaggio. Insomma, ci si innamora di Moby e Tirrenia ogni giorno, ma a San Valentino ancora di più, con lo sconto del 100 per cento sulla tariffa passeggero per un adulto accompagnato da un altro adulto pagante, al netto di tasse e diritti. Lo sconto, cumulabile con le altre offerte di Moby e Tirrenia e con posti limitati, vale per la tariffa di passaggio ponte per le prenotazioni degli adulti effettuate contemporaneamente a un altro adulto pagante da oggi a venerdì 16 per le partenze di Moby per la Sardegna e la Corsica e Tirrenia fra Napoli e Palermo e viceversa effettuate da oggi al 30 settembre, mentre per le partenze Tirrenia Genova-Porto Torres Genova e Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia lo sconto sarà valido per viaggi effettuati dal primo giugno al 30 settembre, fatta salva la disponibilità di posti riservati all'iniziativa. Ed è ovviamente sempre possibile prenotare a pagamento cabine o poltrone. Insomma, quest'anno a San Valentino ci si innamora ancora di più, con le nuove Moby Fantasy e Legacy che sono i due traghetti più grandi e green del mondo, in linea fra Livorno e Olbia; il "domino" che porta navi più nuove e capienti su ogni tratta; le nuove linee per la Corsica; l'arrivo in Sardegna sempre più comodo, con orari e approdi diversificati per venire sempre più incontro alle esigenze dei passeggeri, oltre ai grandi classici di sempre. Con Moby e Tirrenia è impossibile non innamorarsi. A San Valentino ancora di più.