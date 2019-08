Moby e Tirrenia insieme per ‘Autunno in Barbagia’

Roma, 26 ago. (AdnKronos) – Si rinnova anche quest’anno la partnership tra Moby e Tirrenia, compagnie del gruppo Onorato Armatori, per l’iniziativa ‘Autunno in Barbagia’, che prenderà forma già a partire dalla prima settimana di settembre. Come ricorda una nota, l’iniziativa che punta alla destagionalizzazione del turismo in Sardegna nella scorsa edizione 2018 ha fatto registrare più di mezzo milione di presenze, coinvolgendo migliaia di aziende e aprendo in modo ancora più deciso e convinto le porte nell’entroterra sardo.

L’edizione 2019 partirà il 7 e 8 settembre a Bitti, mentre Oliena ospiterà la manifestazione il 14 e 15, Austis e Orani il 21 e 22 e il 28 e 29 settembre sarà la volta di Dorgali, Sarule e Tonara, la patria dello squisito torrone sardo. Il 5 e 6 ottobre ‘Autunno in Barbagia’ si sposterà a Gavoi, Lula e Meana Sardo, il 12 e 13 a Lollove, Onaní, Orgosolo, il 19 e 20 a Belví e Sorgono, il 26 e 27 ad Aritzo e Ottana.

Poi, il primo, 2 e 3 novembre a Desulo e Mamoiada il 9 e il 10 Nuoro e Tiana, il 16 e 17 Atzara, Olzai e Ovodda, il 23 e 24 Ollolai e Orotelli, il 30 novembre e 1 dicembre si andrà a Gadoni, Oniferi e Teti, il 7 e l’8 Fonni e Ortueri, per arrivare alla tappa conclusiva, il 14 e 15 dicembre, con il gran finale a Orune.

“Esiste probabilmente una sola ricetta per destagionalizzare il turismo: crederci. Il che significa comprendere che può diventare un’eccezionale risorsa economica per località splendide e spesso sottovalutate ma anche capire che solo creando opportunità ed eventi di qualità si possono costruire le basi per un futuro”, si legge nella nota.

“Nell’epicentro della stagione di punta del turismo sardo, con l’immagine quotidiana di migliaia e migliaia di turisti che sbarcano ogni giorno dalle navi del gruppo Onorato Armatori, con destinazione le spiagge più belle del Mediterraneo, Moby e Tirrenia rilanciano con forza al fianco dei sardi, degli imprenditori turistici e delle istituzioni la sfida per una destagionalizzazione che ottenga il risultato di tenere ben accesi sull’isola i riflettori del mercato turistico internazionale ‘dopo’ agosto”, conclude la nota.