Moby e Tirrenia, per San Valentino 100% di sconto agli innamorati che viaggiano in coppia 

San Valentino è la Festa degli innamorati, che con Moby e Tirrenia sono anche e soprattutto gli innamorati del piacere di navigare verso le spiagge più belle di Sardegna, Sicilia e Corsica. E così per San Valentino arriva una nuova promozione che prevede uno sconto del 100 per cento per ogni passeggero che accompagna un adulto pagante. Lo sconto è valido per chi prenota da oggi al 14 febbraio – che è il giorno di San Valentino, festa degli innamorati per l’appunto – un viaggio da effettuarsi da oggi al 30 settembre per Sardegna, Sicilia o Corsica per le corse di Moby e sulla Napoli-Palermo-Napoli di Tirrenia. Sulla Genova-Porto Torres-Genova e Civitavecchia-Olbia- Civitavecchia di Tirrenia invece i viaggi con lo sconto si potranno effettuare dal primo giugno al 30 settembre. La prenotazione del secondo adulto pagante dovrà essere contemporanea a quella del primo passeggero, che godrà dello sconto del 100 per cento, al netto di tasse, diritti e competenze, sulla tariffa di passaggio ponte, fatta salva ovviamente la disponibilità di posti riservati all’iniziativa e la possibilità di acquistare anche poltrone e cabine