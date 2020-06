Moby e Tirrenia, per Sardegna tariffe -30% rispetto al 2019

Roma, 15 giu- (Adnkronos) – Per il Gruppo Onorato Armatori hanno partecipato all’incontro con la Regione Sardegna l’amministratore delegato di Moby Achille Onorato e quello di Tirrenia Massimo Mura. Moby e Tirrenia hanno testimoniato – numeri alla mano – che per questa stagione turistica hanno tariffe medie di circa il 30 per cento più basse rispetto all’anno scorso. Ed hanno implementato anche le offerte e le campagne promozionali, a partire da #unmaredigrazie che ha offerto il 100 per cento di sconto per tutto l’anno a medici, infermieri, Oss, operatori delle mense e delle pulizie ospedaliere e tutti sanitari in prima linea e dalle tariffe speciali per le auto al seguito.