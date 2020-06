Mocrea, la fase post emergenza inizia con un piano di sviluppo

Mocrea, startup innovativa partecipata al 55% da Mare Engineering, accelera il percorso di crescita con un aumento di capitale e un piano di investimenti per oltre 0,5 mln di euro nel 2020 con assunzione di oltre 10 risorse nel settore del marketing inbound e digitale.

La realtà innovativa ebolitana, nata nel 2019, ha già all’attivo collaborazioni importanti, come quelle siglate con l’artista contemporaneo Francesco Cuomo. Il proposito della società è innovare il mondo del marketing attraverso la marketing automation e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

In un mercato sempre più rapido e competitivo, raccogliere e utilizzare correttamente i dati, con un approccio realmente data-driven, diventa la chiave per prendere decisioni strategiche capaci di generare un vantaggio di business concreto e sostenibile nel tempo.

Mediante lo sviluppo di algoritmi è possibile generare un’analisi predittiva delle tendenze di acquisto dei prodotti/servizi aziendali al fine di definire la migliore strategia per incrementare la customer satisfaction. Algoritmi capaci di unire dati di navigazione web, dati anagrafici, dati comportamentali e osservazione dei competitor per anticipare le future azioni dei clienti e derivare le corrette risposte di business. Utili per ricostruire la customer journey dei clienti, andando a clusterizzarne i comportamenti e le reazioni agli stimoli di marketing di ognuno di essi.