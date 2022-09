Moda, al via da domani la Fashion Week: sfilate aperte a pubblico

Milano e’ pronta per la Fashion Week Women’s Collection, che da domani, fino al 26 settembre, animera’ la citta’ con 210 appuntamenti: 68 sfilate, di cui 61 fisiche e 7 digitali, 104 presentazioni fisiche, 7 presentazioni su appuntamento e 30 eventi. Tra le principali novita’ di questa edizione, il ritorno in calendario di Salvatore Ferragamo, Boss, Antonio Marras, Vivetta, Anteprima, che festeggera’ il 30 anniversario e Moncler, che festeggera’ il 70 anniversario. Questa Settimana della moda sara’ ‘fruibile’ anche da chi non riuscira’ a ottenere il tanto prestigioso invito: Maison Valentino, insieme a CNMI, ospitera’ sul suo canale Instagram, il live della sfilata di Act n 1, beneficiario del Grant del Camera Moda Fashion Trust. E la sfilata di Diesel, sara’ aperta al pubblico, previa registrazione online. Lo stesso per la sfilata di Anteprima, che si svolgera’ nell’Arena Civica all’interno di Parco Sempione, a celebrazione dei 30 anni del brand e sara’ visibile al pubblico. Tra le mostre in programma a Milano durante la MFW, ci sara’ la mostra dedicata a Richard Avedon a Palazzo Reale, la mostra celebrativa della carriera di Giovanni Gastel in Via Spiga e Max Vadukul, The Witness | Il Testimone- Climate Change, presso la Galleria Sozzani.