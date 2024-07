Moda, come vestirsi d’estate? I consigli dello stilista Guglielmo Giovannoni

Con l’arrivo dell’estate, le passerelle si accendono di colori vivaci e di nuove tendenze che promettono di rivoluzionare il nostro guardaroba. La stagione calda del 2024 si preannuncia all’insegna della leggerezza e della sostenibilità, con capi che fondono estetica e funzionalità, ideali per affrontare le giornate più torride con stile.

Ecco alcuni consigli dello stilista Guglielmo Giovannoni.

Quali sono le tendenze principali per gli outfit estivi di quest’anno?

“A parte le tendenze il primo consiglio che mi sento di dare è quello di essere se stessi sia con l’abbigliamento sia con tutto il resto. Detto ciò è sempre bene seguire dei consigli inerenti all’abbigliamento e allo stile in generale”.

Quali colori e fantasie dominano la moda estiva attuale?

“Non mi permetto di scegliere colori per le persone perché ognuno dovrebbe sempre indossare qualcosa che lo contraddistingue e soprattutto vada bene con le sfumature della propria pelle”.

Quali sono i capi essenziali da avere nel guardaroba estivo, inoltre come si può combinare stile e comfort durante le giornate calde?

“Naturalmente per essere sempre eleganti sia nelle occasioni formali che non pantalone camicia e giacca sono indispensabili con tessuti sempre leggeri. Non amo i cotoni ne il lino preferisco la lana leggera di stagione”.

Quali sono gli accessori indispensabili per completare un outfit estivo?

“Per essere molto eleganti senza appesantire il proprio outfit consiglio pantalone e giacca/camicia dello stesso tessuto e colore. Per completare il tutto un bel mocassino e un orologio di classe possibilmente vintage”.

Sappiamo che in autunno aprirà uno show-room tutto suo, sa darci più informazioni al riguardo?

“I miei show-room ora si trovano a Roma e Milano rispettivamente in via Riccardo grazioli lante 76 e via Podgora 11. A settembre la produzione sarà spostata a Caserta per dare ospitalità nella nostra sartoria ai nostri molteplici clienti”.