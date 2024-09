Moda, crolla l’export: in fumo quasi 2 miliardi di euro

Crisi profonda per il settore della moda. “In 6 mesi l’export crolla di 1,8 miliardi di euro”. A lanciare l’allarme è Confartigianato che evidenzia il peggioramento, nel corso dell’estate, degli indicatori del settore. Nei primi sei mesi del 2024 le imprese della moda registrano un calo del 5,3 per cento delle esportazioni, pari a una perdita di 1,8 miliardi di valore. In pratica, tra gennaio e giugno, le aziende vedono ridurre di 9,7 milioni di euro al giorno i ricavi da vendite all’estero. I crolli maggiori riguardano i mercati di Svizzera (meno 54,9 per cento), Regno Unito (meno 9 per cento) e Germania (meno 7,1 per cento).