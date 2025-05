Moda, è crisi: nel 2025 calano ricavi e esportazioni

Il settore della moda italiana sta attraversando una fase critica nel 2025, con un calo significativo dei ricavi e delle esportazioni. Secondo i dati riportati da Business People, nei primi mesi dell’anno il fatturato ha registrato una diminuzione del 5,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024, con una contrazione del 7,7 per cento nei settori core come abbigliamento, accessori e calzature.

Le esportazioni hanno subito un calo del 2,8 per cento tra gennaio e febbraio 2025, e si prevede che nei primi sei mesi dell’anno possano raggiungere una diminuzione del 3 per cento. Nonostante alcuni mercati come Germania (più 3,8 per cento) e Stati Uniti (più 3,4 per cento) abbiano mostrato segni positivi, la Cina ha registrato una flessione del 24,1 per cento.

La crisi è attribuibile a diversi fattori, tra cui le tensioni geopolitiche, la guerra commerciale con gli Stati Uniti e le difficoltà economiche globali. Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, ha sottolineato l’importanza di una direzione politica chiara per stabilizzare il mercato.

Matteo Zoppas, presidente dell’Ice, ha evidenziato l’importanza di un piano export coordinato dalla Farnesina per sostenere il settore all’estero.

Luca Sburlati, presidente di Confindustria Moda, ha ribadito la necessità di un piano strategico nazionale a lungo termine per evitare il declino dell’industria tessile e della moda italiana.

In risposta alla crisi, il settore sta puntando sulla sostenibilità e sull’innovazione. Secondo Confartigianato, il 21,6 per cento delle imprese ha investito in tecnologie e prodotti green nel 2024, nonostante le difficoltà nell’accesso al credito.

La moda italiana, pur affrontando sfide significative, cerca di reinventarsi attraverso la sostenibilità e la diversificazione dei mercati, con l’obiettivo di superare la crisi attuale e tornare a crescere nel medio-lungo termine.