Moda: è morta Carla Zampatti, la stilista che conquistò l’Australia**

Sydney, 3 apr. – (Adnkronos) – La stilista italo-australiana Carla Zampatti, icona della moda australiana, nota per l’elegante design dei suoi abiti indossati da star come Nicole Kidman e Cate Blanchett, è morta al Saint Vincent Hospital di Sydney all’età di 78 anni. Secondo quanto riferito dal “Sydney Morning Herald”, una settimana fa Zampatti era scivolata sui gradi di una scala in un teatro all’aperto in occasione della serata di apertura della “Traviata” di Giuseppe Verdi al Mrs Macquarie’s Point. Dopo la caduta accidentale, la stilista australiana aveva perso conoscenza.