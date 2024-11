Moda e solidarietà, le Zirre a Milano per partecipare al progetto charity dell’Associazione “La Mano del Bambino”

Le Zirre Napoli è un brand dall’anima green e il cuore sensibile che produce di stagione in stagione creazioni non soggette alla moda ma ispirate dalla propria filosofia. Anno dopo anno il marchio si è affermato per la qualità e l’originalità dei suoi prodotti ma ha saputo conquistare il suo pubblico anche per l’impegno sociale che da sempre lo caratterizza, sia nei confronti degli animali che verso l’ambiente. L’ultima sfida per il brand #madeinaples sono i bambini che rappresentano il futuro della società. A tal proposito le Zirre tornano in trasferta a Milano per una buona causa, il progetto charity lanciato dall’Associazione La Mano del Bambino con la partecipazione al Christmas Charity Shopping che si terrà dal 22 al 24 novembre presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia in via Olona 6 trasformando questo posto storico in un Salotto di Natale. Un’occasione speciale per vivere un’esperienza unica di solidarietà e festa avvolta dalla magia del Natale e dall’importanza dell’azione no profit. In questa felice circostanza sarà possibile incontrare le persone che animano l’Associazione e l’unità di chirurgia della mano pediatrica dell’Ospedale San Giuseppe, il centro d’eccellenza che ogni anno collabora con La Mano del Bambino. L’evento è l’occasione perfetta per trovare tanti doni da mettere sotto l’albero in occasione del periodo natalizio. Ogni acquisto aiuta: i proventi raccolti sostengono direttamente le attività vitali de ‘La Mano del Bambino’, permettendo di continuare a fornire cure mediche, supporto e speranza ai bambini nati con malformazioni alle mani. “Partecipare a questo progetto charity con La Mano del Bambino è motivo di grande soddisfazione perché rispecchia il nostro spirito sociale. Ogni anno sposiamo una causa che sia di aiuto, per gli animali, per l’ambiente e stavolta siamo felici di dare il nostro contributo per aiutare i bambini”, afferma Paola Greco, direttore creativo del brand partenopeo. Non resta che partecipare e scoprire la collezione di borse e accessori che saranno presentati in trasferta a Milano, mini e maxi, in tessuti mix and match e super colorate. Insieme si può creare un’atmosfera di solidarietà e speranza che si diffonderà ben oltre l’evento grazie a chi avrà reso possibile questo trionfo di amore e impegno.