Moda, formazione, industria 5.0, mini contratti di sviluppo e Zes: tutti gli incentivi per le imprese

di Rosario Vecchione*

Il 2025 inizia alla grande sul fronte degli incentivi alle imprese. Dal turismo alla moda, dall’industria manifatturiera all’innovazione e alla transizione green e digitale, sono numerosi i bandi e le opportunità di contributi a fondo perduto a disposizione delle imprese che operano in questi settori.

Il “bando moda” interessa tutta la filiera del fashion, dalle imprese del tessile abbigliamento a quelle che si occupano di accessori. Finanzia interventi volti alla digitalizzazione, alla formazione del personale sulle materie dell’industria 4.0, della green economy e per l’ottenimento di certificazioni di qualità e di prodotto. Gli incentivi arrivano fino a 60.000 euro a fondo perduto, pari al 50% dell’investimento agevolabile.

Il Fondo nuove competenze, giunto alla terza edizione e il cui bando sarà attivo a breve, consente di formare i propri dipendenti in termini di digitalizzazione ed efficientamento energetico grazie a contributi a fondo perduto che coprono dal 35 al 45% dell’investimento. Le aziende potranno ricevere un contributo pari all’80% della retribuzione oraria del lavoratore dipendente e al 100% degli oneri contributivi, fino ad un massimo di 150 ore lavorative di ogni dipendente coinvolto nel progetto.

Altra misura di grande interesse è il credito d’imposta Industria 5.0, già aperto e rivolto alle aziende che vogliono realizzare progetti di efficientamento energetico, riduzione dei consumi energetici, e digitalizzazione dei processi aziendali. Le imprese che vogliono innovare possono ottenere un credito d’imposta dal 35 al 45% delle spese di ammodernamento, ad esempio, del proprio parco macchine e attrezzature.

I mini contratti di sviluppo, altra misura con bando in via di pubblicazione, rappresentano una grande svolta rispetto ai bandi “fratello maggiore” dei contratti di sviluppo, perché non hanno il limite minimo di accesso di 20 milioni di euro per progetto: tante aziende magari prima frenate rispetto alla necessità di associarsi in rete, potranno ora presentare domanda di finanziamento anche per progetti intorno ai 5 milioni di euro.

C’è poi il credito d’imposta Zes unica per incentivare gli investimenti nelle regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) che arriva fino al 60% per investimenti in nuovi macchinari e impianti, acquisto terreni, acquisizione o ampliamento di immobili strumentali. Due i periodi chiave: dal 31 marzo al 30 maggio 2025 è prevista la comunicazione delle spese ammissibili, e dal 18 novembre al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa. Requisiti principali per l’ammissione sono l’investimento minimo di 200.000 euro, l’impegno a mantenere l’attività per almeno 5 anni e la certificazione delle spese da parte di revisori legali.

*dottore commercialista