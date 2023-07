Moda: Imperiale (Ssip): Negli Usa per rilanciare l’arte dei guantai napoletani

“Negli Stati Uniti rilanceremo l’arte e la grande tradizione dei guantai napoletani, e saremo anche proiettati nel futuro: il guanto artigianale mantiene infatti il suo ampio pubblico e continua allo stesso tempo a conquistare tanto gli amanti dell’alta moda quanto quelli dello sport”. Lo ha sottolineato Edoardo Imperiale, direttore generale SSIP ora che ‘La Casa del Guanto’, la mostra organizzata dalla SSIP – Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti, sarà a Lineapelle New York, la fiera internazionale in programma nella metropoli americana i prossimi mercoledi 19 e giovedi 20 luglio.

“A New York – continua Imperiale – spiegheremo come tenere insieme la tradizione e l’innovazione, e come la ricerca sia al servizio anche della storia, oltre che del futuro. Per questo motivo tra i progetti di SSIP c’è anche quello di lanciare un corso di formazione per i guantai del nuovo millennio, con l’obiettivo di formare artigiani di eccellenza che avranno l’onere e l’onore di recuperare l’antica tradizione riaggiornandola e riaffrontandola con le suggestioni della moderna manifattura”.

La SSIP – Organismo di Ricerca Nazionale delle Camere di Commercio di Napoli, Toscana Nord-Ovest e Vicenza che dal 1885 opera a supporto di tutte le aziende italiane del settore conciario con attività di ricerca e sviluppo, formazione, certificazione di prodotti e processi, analisi, controlli e consulenza – avrà un proprio spazio al Metropolitan Pavillon, prestigiosa location della 43esima edizione della fiera internazionale, presso la quale 119 aziende (60 italiane e 59 straniere) presenteranno in anteprima le tendenze moda per l’Autunno-Inverno 2024-2025.

Il presidio SSIP, dal titolo “Exhibition of handmade leather gloves Made in Naples”, sarà dicono gli organizzatori “al secondo piano 0522-2ND Floor Entrance del Metropolitan Pavillon di New York: in quella sede saranno rese disponibili sia la rivista ufficiale della SSIP “CPMC – Cuoio, pelli e materie concianti”, che compie in questo 2023 i suoi 100 anni di pubblicazioni, sia l’edizione speciale sull’origine della scuola di formazione professionale per operai guantai della “Casa del guanto”. Tra i materiali presentati a New York, anche una selezione di guanti originali messi a disposizione da vari guantifici del territorio campano con i quali la Stazione Sperimentale Pelli sta avviando una serie di azioni di rilancio. L’obiettivo è far conoscere il guanto in pelle come concentrato dell’essenza del “Made in Naples”, vale a dire artigianalità, originalità, eleganza ed esclusività, e più in generale contribuire a rilanciare e ripensare le eccellenze del Made in Italy”.