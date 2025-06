Moda, in Toscana frena l’export. Un format per i distretti spiega come migliorare. Anche attraverso l’IA

La moda è di casa in Toscana. Per l’Istat, con 12,35 miliardi la regione è di gran lunga la prima del comparto davanti a Veneto e Lombardia. Eppure, i chiaroscuri di una situazione internazionale segnata da profondi cambiamenti e le frequenti tensioni geopolitiche frenano l’export che fa registrare un preoccupante -21,7% rispetto periodo pre-covid, con un significativo -39,9% per le merci destinate ai mercati extra UE. (dati Confindustria Accessori e Moda). Un’istantanea sbiadita che ha bisogno del colore di un’era nuova. Per realizzarla si impone una strategia che consenta di guidare le imprese nel processo di modernizzazione tecnologica, al fine di affrontare, senza debiti di competitività, i nuovi scenari globali. A questo scopo, nel corso della settimana che trasformerà Firenze in una delle capitali dello stile, la città tra le più iconiche del Made in Italy, ospiterà una nuova tappa del primo Road Show itinerante per il futuro dell’haute couture. Si tratta di Lineapelle on the Road, voluto dalla più importante fiera internazionale di pelli, accessori e componenti per calzature con sede a Rho Milano, che ha l’ambizione di coniugare alta tecnologia e innovazione d’impresa al servizio dei territori. L’idea -spiega Fulvia Bacchi -Ceo di Lineapelle, è provare a ricomporre per quanto possibile, con percorsi innovativi, dal basso, le criticità del settore. La filiera della moda italiana e, in particolare, le aziende espositrici di Lineapelle da mesi devono fare i conti con un panorama mutato, la crisi si è fatta sentire e si fa sentire . Abbiamo quindi avviato un percorso che prevede di esaminare alcuni strumenti innovativi che possono essere di aiuto per le aziende del settore. L’intelligenza artificiale è tra questi”. Trame Intelligenti: L’intreccio tra moda ed AI è il titolo dell’originale evento, previsto per il prossimo 18 giugno, a partire dalle 18:00, al MITA (Made in Italy Tuscany Academy ITS ) Via Galilei 31, Scandicci. Tra i partecipanti: Claudia Sereni (Sindaca di Scandicci), Maurizio Del Vecchia (Presidente del MITA Academy ITS), Massimo Guasconi (Presidente Unioncamere Toscana), Valter Fraccaro (Presidente Fondazione SAIHUB), Emanuele Frontoni (Co-director del VRAI Vision Robotics & Artificial Intelligence Lab e Professore di informatica Università degli Studi di Macerata), Giacomo Pollastri (Data scientist Var Group), , Matteo Veltro , (Titolare Mapel). L’analisi del dialogo tra algoritmi e creatività per generare la creazione di soluzioni innovative ed inedite, dalla progettazione alla personalizzazione, sarà l’occasione per produttori ed esperti di avvicinare le specificità dei distretti locali ad una delle più grandi invenzioni della storia dell’umanità, fondendo passato e presente, tendenze globali e identità ancora capaci di far innamorare il mondo.