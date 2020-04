Moda, Istituto Europeo di Design: bando per 104 borse di studio

Oltre 3.000 partecipanti al primo open day online multisede dell’Istituto Europeo di Design (Ied). Attivo il bando per 104 borse di studio triennali sul brief ‘Respect! Persone. Futuri. Luoghi.’, comune a tutti i corsi e declinato con richieste specifiche in base al corso scelto. Il brief, in un momento storico di emergenza mondiale, invita a guardare al design e a tutte le attivita’ che un progettista mette in campo, con un obiettivo di miglioramento del mondo e della vita e quindi di sviluppo sostenibile. Gli studenti vincitori saranno selezionati per un’attitudine personale a saper motivare le ragioni della propria scelta; utilizzare la tecnica di rappresentazione adottata in modo appropriato; comunicare idee innovative e mostrare coerenza tra tema scelto e ambito di applicazione. Il bando per concorrere ad una delle 104 borse di studio messe in palio dall’Istituto a copertura totale o parziale della retta di frequenza dei prossimi corsi triennali sara’ aperto fino al 6 maggio. Dei 3.000 utenti che si sono registrati alla piattaforma dedicata all’open day, scaricando materiali, guardando i video delle sedi e di progetto, 2.745, la quasi totalita’, ha partecipato alle presentazioni live interagendo con lo staff Ied e formulando fino a 1.700 domande via chat. L’Istituto ha presentato al pubblico un lavoro corale per raccontare tutta l’offerta formativa delle sue sedi di Milano, Roma, Torino, Firenze, Cagliari e dell’Accademia Aldo Galli di Como: 21 video messaggi rivolti ai futuri studenti e realizzati dalle proprie abitazioni da direttori, coordinatori e docenti, una selezione di oltre 100 video di progetto e 18 interventi live per approfondire i contenuti dei corsi triennali, master e di formazione, in ambito design, moda, arti visive, comunicazione, arte e restauro.