Moda, Italia al centro del mondo con la Milano Fashion Week Men’s Collection 2026

Milano torna capitale del menswear internazionale. La Milano Fashion Week Men’s Collection, dedicata alle collezioni Autunno/Inverno 2026-27, si svolgerà dal 16 al 20 gennaio 2026, confermando il ruolo centrale della città come piattaforma strategica per la moda maschile, anche in una fase di transizione per molte maison.

Nonostante i cambiamenti in corso nel sistema fashion, il calendario della Milano Moda Uomo 2026 ribadisce il peso di Milano nel circuito globale di gennaio, accanto a Parigi e Londra.

I numeri ufficiali

Secondo i dati ufficiali della Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI), l’edizione 2026 conta 76 appuntamenti complessivi, così suddivisi:

18 sfilate fisiche

7 sfilate digitali

36 presentazioni

3 presentazioni su appuntamento

12 eventi

Una struttura articolata che riflette l’evoluzione della fashion week maschile, sempre più orientata a modelli flessibili tra passerella, showroom e digitale.

L’apertura: Dsquared2 inaugura la settimana della moda uomo

L’avvio ufficiale è fissato per venerdì 16 gennaio, con il CNMI Opening Cocktail e una prima serata ad alto impatto mediatico che vedrà Dsquared2 in passerella.

La giornata si apre già dalla mattina con le prime presentazioni in showroom, tra cui Kiton, Lardini, Church’s, Brioni, Bally e Setchu, dando subito il via al confronto diretto tra collezioni, buyer e stampa internazionale.

Il weekend dei grandi nomi

Il calendario CNMI scandisce poi un weekend che concentra alcuni dei brand più solidi della Milano moda uomo. In programma figurano Dolce&Gabbana e Prada, pilastri storici del menswear milanese, affiancati da marchi simbolo del guardaroba formale e contemporaneo come Canali, Etro, Tod’s, Bally e Church’s.

La presenza di questi nomi conferma la centralità di Milano per la moda maschile di fascia alta e premium.

Presenze internazionali e posizionamento europeo

Accanto alle maison italiane, la Milano Fashion Week Uomo 2026 registra anche presenze internazionali di rilievo, che rafforzano il posizionamento della città nel circuito europeo di gennaio. Nel calendario compaiono infatti Paul Smith e Ralph Lauren, a testimonianza della capacità della rassegna di intercettare attenzione oltre i confini nazionali.

Gran finale con Giorgio Armani

Sul fronte delle maison italiane, l’appuntamento di chiusura resta quello con Giorgio Armani, tradizionalmente tra i momenti più attesi della settimana. Vogue segnala la sfilata come particolarmente significativa per il marchio, mentre nel calendario maschile di gennaio Emporio Armani non risulta presente con uno show dedicato.

Il peso delle presentazioni e del digitale

La Milano Moda Uomo 2026 non è soltanto una settimana di passerelle. Il calendario conferma il peso crescente delle presentazioni, che con 36 appuntamenti rappresentano uno dei formati più rilevanti per buyer e stampa, consentendo un’analisi approfondita di abiti, capispalla, calzature, borse e accessori.

Sono inoltre previsti tre slot su appuntamento, formula utilizzata soprattutto da realtà più selettive o con un’impostazione commerciale mirata.

La componente digitale, esplosa durante la pandemia, resta strutturale: le sette sfilate online testimoniano la volontà della CNMI di mantenere una distinzione chiara tra show fisici e digitali, ampliando la platea internazionale anche nei giorni di maggiore sovrapposizione con le agende globali di buyer e medi