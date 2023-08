Moda italo-africana in Tanzania, l’ambasciatore Lombardi all’evento promosso da Giulia Martinotti

Si è tenuta il 25 agosto scorso a Dar es Salaam, la Fashion Exhibition “Maasai Magic – Embracing African Heritage”. L’evento, organizzato dall’italianissimo brand Noor Tribe della stilista Guia Martinotti, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Dar es Salaam e il National Museum and House of Culture, ha visto la partecipazione del Director of Corporate Services del National Art Council of Tanzania, Hannah Mwakalinga, e dell’Ambasciatore d’Italia, Marco Lombardi. La manifestazione fa parte del Festival italiano “Tusherekee Italia”. Nel corso dell’evento la Noor Tribe ha presentato una collezione di moda italiana ispirata alla cultura dei Maasai. L’Ambasciatore Lombardi, nel plaudere all’importante mostra che contribuisce ad avvicinare, tramite la cultura, i due Paesi, ha sottolineato che, da parte italiana, si continua a guardare con grande favore allo sviluppo delle collaborazioni economiche tra l’Italia e la Tanzania soprattutto se esse sono frutto di uno scambio di sapere e conoscenza, proprio come nel caso di “Maasai Magic – Embracing African Heritage”.

1 di 6