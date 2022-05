Moda, la famiglia Vernetti lancia il brand Yes Napoli

Nell’immaginario collettivo di chi visita Napoli c’è il Vesuvio, la pizza, il souvenir del cornetto rosso scaramantico o di. Ma ad un suo vero e proprio city brand universalmente riconosciuto come per tante città internazionali nessuno aveva ancora mai pensato. L’idea d’immaginarlo, studiarlo e metterlo a punto è stata formulata da un napoletano doc, un grande appassionato della città di Napoli da sempre al suo servizio a favore di un concreto rilancio e impegnato prima come presidente di Confcommercio e poi con altre ambiziose iniziative,, che insieme alla figliae il contributo creativo del fratello, lancia ufficialmente. Un progetto nato e voluto fortemente nel segno di un cambiamento racchiuso nelle semplici e incisive parole “Yes” e “Napoli”.“Se chiedete ad un bambino di qualsiasi nazionalità cosa significa Yes lui sa rispondere. Volevamo coniugare il nome di Napoli con un termine semplice e dall’accezione positiva nel segno della globalizzazione e che interpretasse il senso insito nell’anima della nostra città: amore, calore e appartenenza”.Con queste parole Massimo Vernetti interpreta quest’ultimo progetto ideato senza alcuno scopo di lucro ma inteso come un omaggio alla nostra città nell’intento che tutti possano avere un ricordo di Napoli in occasione di una vacanza nella città partenopea da indossare e portare con sé. Yes Napoli è declinata “per il momento” in felpe, t-shirt, giacche, cappellini e tanti altri capi d’abbigliamento easy to wear, super colorati e su cui campeggia l’inconfondibile logo dalla forte impronta simbolica: una linea che riprende il profilo tratteggiato delda cui “sbuffa” un cuore rosso dedicato a chi ha Napoli nel cuore e ne è catturato dalla sua grande carica emotiva. Non a caso il claim di Yes Napoli è “il brand del cuore”. La campagna di lancio di Yes Napoli è stata ambientata a bordo di una imponente e maestosa nave MSC Crociere, la MSC Seaview, a suggellare il forte richiamo alla, alloe alla qualità versatile dell’abbigliamentoche caratterizza il brand. La collezione appena lanciata è molto ampia ed è possibile acquistarla e scoprirne tutti i prodotti visitando il sito www.yesnapoli.net e nei principali store di Napoli e provincia grazie agli accordi presi con lo studio A&G Calabrese Show-room. Ognuno può fare la propria parte nel dare un segnale di cambiamento indossando un capo Yes Napoli simbolo di orgoglio e appartenenza alla città.