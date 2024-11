Moda, la sposa d’inverno: ecco i consigli del mago del make up Ciro Florio

Chi lo ha detto che ci si sposa solo d’estate? Negli ultimi tempi è sempre più cool il matrimonio d’inverno soprattutto in occasione delle “Christmas Holidays” che rendono l’atmosfera del wedding day ancora più fiabesca. In linea con le nuove tendenze, il mago del make up & hair Ciro Florio, in occasione di un evento fieristico dedicato al pianeta “matrimonio”, ha creato un mega spazio brandizzato dominato da una magica “luna piena” destinata a far sognare le future spose, quali protagoniste del giorno del fatidico sì nel ruolo di “principesse delle nevi” .

Maestro Florio, nella sua ultima brillante performance artistica nella kermesse partenopea dedicata al wedding ha lanciato “la sposa d’inverno”.

Esattamente; atteso che il colore dominante di questa stagione è il bordeaux, ho scelto per la mia collezione autunno-inverno dedicata alla sposa, il borgogna con le diverse sfumature di porpora, dal trucco per gli occhi alle labbra che ritornano ad essere molto evidenti e molto lucide.

E per l’acconciatura dei capelli?

L’allungamento della chioma continua ad essere di gran moda; inseguendo questa tendenza, io ed il mio team abbiamo realizzato un’idea particolarmente originale per le spose che desiderano avere una capigliatura molto fluente nel giorno del matrimonio, creando “il noleggio dei capelli.

Di cosa si tratta?

Con una tecnica “bio” e con un costo per la sposa molto basso, è possibile avere per 24 ore una chioma molto lunga e fluente. In tal modo si evita di effettuare un allungamento vero e proprio e di praticare operazioni che possano nuocere ai capelli.

Oggi è molto in voga il “doppio effetto” mattina/sera dell’immagine sposa.

Sì, è sempre più frequente l’usanza che vuole la sposa con i capelli raccolti in occasione del rito civile o religioso che sia, mentre per il ricevimento serale con gli amici e parenti, specialmente le giovani spose prediligono i capelli sciolti e molto vaporosi.

Quale nuance di colore di capelli predilige per la sposa?

I colori di oggi sono tutti biondi, le ragazze chiedono spesso dei riflessi che vanno dal biondo dorato ai vari step delle tonalità più calde a discapito dell’effetto “grigio” che ha dominato negli anni precedenti. Devo convenire che, al contrario di ciò che si pensa, l’immagine “sposa” è la vera musa nel mondo della moda a cui si ispirano tutti gli stilisti che operano nei diversi settori. Io personalmente, occupandomi di trucco e parrucco come stylist, faccio molte ricerche per essere sempre più “avanti” al passo con i tempi, creando delle vere e proprie “white collections” stagionali. Per questo autunno/ inverno, ho selezionato tutti i toni del “cannella”, del biondo dorato, per fare poi delle colorazioni singolari che dedico alle spose, quale il “baby light”.

Cosa propone per le mani della sposa?

Proponiamo un baby boomer ovvero un french sfumato molto delicato che ben si abbina al borgogna utilizzato invece per il trucco.

Maestro qual è l’immagine della sua sposa che saluta il nuovo anno?

Il look degli sposi che scelgono di sposarsi il 31 dicembre deve essere frizzante e beneaugurante; pertanto è consigliabile allontanarsi dal bon ton, osando, per la mezzanotte, un cambio totale di immagine, dalle chiome sciolta per lei e lievemente scompigliata per lui, agli abiti che devono essere meno convenzionali e più idonei per salutare il nuovo anno all’insegna dell’allegria e della positività.