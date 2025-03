Moda, laurea honoris causa a Santo Versace: “Sono strafelice”

Roma, 10 mar. (askanews) – Laurea “honoris causa” in Ingegneria gestionale a Santo Versace. A conferirgliela è stata l’Università della Calabria Unical, un riconoscimento per la carriera imprenditoriale nell’industria della moda e nella promozione del “made in Italy” nel mondo.

“Più che emozionato sono felice. Anzi, strafelice. Perché è un cosa straordinaria che viene dalla mia terra” ha commentato l’imprenditore reggino dopo la cerimonia con cui il rettore Nicola Leone, gli ha conferito la laurea honoris causa all’Università della Calabria, a Rende. “Siamo orgogliosi – ha dichiarato il rettore – di conferire questo riconoscimento a Santo Versace, uno dei simboli del talento calabrese nel mondo. La sua straordinaria carriera, partita proprio da questa terra, unita al suo impegno filantropico, sono un esempio per i nostri giovani ingegneri gestionali, che potranno trarre ispirazione dalla sua visione imprenditoriale e dalla sua capacità di coniugare successo e impegno sociale”.

La laurea “honoris causa” vuole celebrare il contributo straordinario di Versace all’industria della moda italiana, frutto di una combinazione unica di visione imprenditoriale, strategia e innovazione gestionale. Grazie alla guida di Santo e al genio creativo del fratello Gianni, la “Maison Versace” si è affermata come un’icona mondiale del “made in Italy”.

L’opera di Santo Versace si distingue anche per la sua attività filantropica con la Fondazione Santo Versace. Insieme a sua moglie Francesca De Stefano Versace sono impegnati in modo concreto, contro le diseguaglianze sociali, mettendo in campo iniziative di inclusione sociale a sostegno delle persone fragili.