Moda, le ultime tendenze maschili al Pitti Immagine 2023

Con 789 brand in totale (311 provengono dall’estero, pari al 40% del totale), torna Pitti Uomo: l’edizione numero 103 si svolge alla Fortezza da Basso di Firenze da martedì 10 a venerdì 13 gennaio. E sarà un’edizione ricca di novità che porterà con sé la voglia di muoversi, scoprire e sperimentare, in una dimensione crossover sempre più internazionale all’insegna di Pittiway, tema de salone invernale di Pitti Immagine. Quattro giorni durante i quali la manifestazione di riferimento per la moda maschile e il lifestyle ospiterà i protagonisti del menswear internazionale, i brand di riferimento e i progetti più innovativi, con un programma di anteprime, eventi e appuntamenti da non perdere. Anche a questa edizione l’attenzione si è concentrata sul percorso espositivo in Fortezza, che mostrerà una preview completa delle nuove collezioni uomo. E non solo. Pitti Uomo spinge infatti in avanti la sua proposta e amplia il suo percorso, con progetti speciali che intercettano i nuovi desideri del lifestyle oggi. Va in questa direzione il ritorno di “I go out”, la sezione dedicata al mondo dell’abbigliamento outdoor di ricerca. Si confermano e arricchiscono di protagonisti le sezioni Fantastic Classic, Futuro Maschile, Dynamic Attitude, Superstyling, e l’area S|Style focalizzata sulla moda eco-responsabile, alle quali si aggiungono due novità assolute: le aree speciali “The Sign” e PittiPets”, che ampliano i confini della manifestazione arricchendola di contenuti.