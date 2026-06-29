Moda, “Meet italian Brands 2027”: pubblicato il bando per le imprese

Dopo il successo delle precedenti edizioni e la crescente partecipazione delle imprese del comparto moda campano, prende ufficialmente il via il percorso verso Meet Italian Brands 2027, il programma di promozione e internazionalizzazione dedicato alle eccellenze del settore moda della Campania.

A seguito della recente pubblicazione dell’Avviso regionale per la selezione delle imprese interessate, le aziende del comparto sono invitate all’incontro di presentazione del bando, in programma mercoledì 1° luglio 2026 alle ore 15.00 presso la sede dell’Unione Industriali Napoli.

Giunto alla sua quinta edizione, l’evento si svolgerà nel mese di gennaio 2027 presso la Mostra d’Oltremare di Napoli e prevede incontri B2B con buyer internazionali provenienti da numerosi Paesi europei.

Un elemento particolarmente significativo dell’iniziativa è che la partecipazione per le imprese selezionate è completamente gratuita.

Le candidature potranno essere presentate esclusivamente online fino al 15 settembre 2026 al seguente link: https://servizi-digitali.regione.campania.it/MeetItalian

Il progetto vede il coinvolgimento di Regione Campania, ITA-ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Confindustria Campania, Unione Industriali Napoli, Nola Business Park CIS – Interporto Campano, Mostra d’Oltremare S.p.A. e Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.