Moda, mezzo miliardo dal Governo per il rilancio del settore

Un pacchetto di incentivi da 500 milioni di euro per il settore della moda, nel 2025, così articolati:

contratti di sviluppo (100 milioni), per progetti di investimento superiori a 20 milioni di euro, con contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati;

mini contratti di sviluppo (100 milioni), per investimenti tra 3 e 20 milioni, con analoghe agevolazioni;

transizione ecologica e digitale (15 milioni), per Pmi, con contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per formazione, tecnologie digitali e certificazioni di sostenibilità;

sostenibilità nella filiera moda (30,5 milioni): destinati a investimenti in macchinari, brevetti e ricerca per le pmi del tessile e della concia;

credito d’imposta R&S (250 milioni), per aziende in difficoltà, con sospensione delle rate garantite da Fondo di garanzia e Sace. Totale: mezzo miliardo di euro.

È questo l’ammontare esatto, calcolato dal Centro Studi di Unimpresa, del piano di risorse 2025, confezionato dal ministero delle Imprese, per il rilancio, la sostenibilità e la tutela della moda e del made in Italy. Il percorso del governo, illustrato ieri al Tavolo della Moda, a Roma, a cui ha partecipato Unimpresa, punta, dunque, a rilanciare definitivamente l’industria della moda italiana, da sempre sinonimo di qualità e creatività, che si trova oggi ad affrontare una sfida epocale. La transizione digitale e ambientale, unita alle stringenti regolamentazioni europee sulla sostenibilità, sta mettendo a dura prova le aziende manifatturiere, molte delle quali faticano a mantenere le porte aperte. Il settore è in crisi: da un lato, i grandi marchi del lusso, sempre più volubili, riducono gli ordini e impongono prezzi di produzione insostenibili; dall’altro, la ricerca di margini di profitto elevati spinge molte imprese a delocalizzare le produzioni all’estero. Una corsa al ribasso che colpisce duramente le piccole realtà artigianali, vero cuore pulsante del Made in Italy. C’è però una speranza: il reshoring, ovvero il ritorno in Italia di quelle aziende che per anni hanno prodotto oltre confine, abbandonando i distretti di eccellenza regionali. Il rientro di queste attività potrebbe rilanciare l’artigianalità italiana, dando nuova linfa a mestieri che rischiano di scomparire: sarti, modellisti, tessitori e conciatori. Un’opportunità resa concreta dal decreto legislativo 209 del 2023, che offre agevolazioni fiscali del 50 per cento per 6 anni a chi trasferisce la propria produzione in Italia da paesi extra Ue. Un intervento di in grado di rilanciare il Made in Italy: obiettivo è riportare l’Italia ai fasti del dopoguerra, quando il settore manifatturiero contribuiva per oltre il 6 per cento al Pil nazionale, trasformandola in un simbolo di raffinatezza riconosciuto in tutto il mondo.