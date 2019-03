Moda a Napoli: Ester Gatta presenta la collezione primavera-estate. Tosca d’Aquino ospite d’onore

Sarà Tosca D’Aquino, eclettica e vulcanica attrice partenopea che spazia con disinvoltura e professionalità dal teatro all’audiovisivo, mietendo puntualmente grandi successi, la Special Guest di “SUNRISE”, il Fashion Show by Eles Couture in scena venerdi 29 marzo, ore 20, al Grand Hotel Excelsior di Napoli. In passerella la nuova collezione Primavera Estate 2019 della stilista Ester Gatta, “Artista” a 360 gradi, che per l’occasione si è ispirata ai raggi benefici del sole che irradiano di luce e di positività l’alba di un nuovo giorno, dando spazio ad una nuova espressione di vita. Protagonisti in passerella, 30 abiti esclusivi sartoriali, preziosi nei tessuti, perfetti nei tagli, frutto della creatività e dell’estro, tipici della cultura mediterranea.

La tavolozza colori varia dal giallo ocra, all’ambra, all’oro, nuance ispirate ai bagliori del Sole accanto al rosa pallido ed al nero basic.

I tessuti quali l’organza, la duchesse in seta, il taffeta, il mikado, il tulle in seta ed il pizzo macramè, spesso vengono adoperati impreziositi da ricami realizzati rigorosamente a mano con micro-cristalli e micro-paillettes. Accessori: copricapi con cristalli swarowski.