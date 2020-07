Moda, opportunità all’estero per le Pmi del Sud: incontro promosso da Confindustria e Ice

Sistema Moda Italia, la federazione di Confindustria che raggruppa le aziende del tessile e della moda, organizza, in collaborazione con Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci), e con l’importante contributo di Confindustria Moda, l’incontro “Patto per l’Export: opportunità per le imprese del Mezzogiorno”. L’iniziativa, in calendario a Napoli per il prossimo 24 luglio dalle ore 15 alle ore 17.30, sarà ospitata a Villa Doria d’Angri, sede dell’Università Parthenope, il cui Rettore, Alberto Carotenuto, aprirà i lavori.

Sarà un’occasione di confronto, riflessione e approfondimento sul Patto per l’Export (consultabile al seguente link https://www.esteri.it/mae/ resource/doc/2020/06/patto_ per_lexport_finale.pdf), recentemente siglato dal MAECI e da alcuni referenti del mondo produttivo in Italia, tra cui Confindustria Moda, unica Federazione di rappresentanza dell’intera Industria della Moda.

L’Industria tessile e moda del Sud Italia, pur vantando diverse realtà produttive di eccellenza in vari settori merceologici, presenta ancora al suo interno molte potenzialità inespresse, la cui valorizzazione, decisiva per rafforzare la competitività delle aziende del Sud Italia, rientra tra gli obiettivi prioritari dell’Agenzia Ice e di Sistema Moda Italia.

All’incontro, cui interverrà Manlio Di Stefano, sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, parteciperanno: Carlo Ferro, presidente dell’Agenzia Ice; Marino Vago, presidente di Sistema Moda Italia; Ercole Botto Poala, vice presidente di Confindustria Moda; Carlo Palmieri, vice presidente diSistema Moda Italia con delega al Mezzogiorno; Raffaele Fiorentino, ordinario di Economia aziendale, corso Fashion, Art and Food Management, Università Parthenope.

L’incontro, che sarà possibile seguire in presenza così come in modalità virtuale attraverso il link di seguito riportato, sarà moderato da Vera Viola, giornalista Il Sole 24 Ore.

Per accedere al webinar cliccare questo link pochi minuti prima dell’inizio: https://piattaforma.webex.com/ piattaforma-it/onstage/g.php?MTID= ed683c2b7ce0a03ab21f05be0a8c51 e2b

Se richiesta, inserire la password: modasud Se richiesto, inserire il numero di sessione: 121 934 2197

Per informazioni e chiarimenti è possibile telefonare al numero +39 081 0108 791, al quale risponderanno tecnici dedicati.