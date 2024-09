Moda Parigi, la sfilata di Victoria Beckham tra spacchi e trasparenze

Allo Chateau de Bagatelle party con Posh e David Beckham

Roma, 28 set. (askanews) – A Parigi nel parco dello Chateau de Bagatelle, nel Bois de Boulogne, sfilata per presentare la collezione primavera-estate 2025 di Victoria Beckham. In passerella spacchi e giochi di trasparenze.L’ex-Spice Girl cerca di scardinare la sua immagine troppo classica ed elegante con tailleur femminili “strappati” sulle spalle o “spaccati” lungo la gamba, come se le forbici avessero preso il sopravvento. La versione in nylon della trasparenza veste la sera, con il babydoll dress in raso, in verde mela o prugna.Anche “Posh” ha approfittato della sua palette preferita, il nero, apparendo alla fine della sfilata in un impeccabile completo, prima di ospitare uno dei party più attesi della settimana della moda parigina nel castello, che per l’occasione è stato illuminato interamente a lume di candela. Accanto a lei, immancabile, David Beckham.